Полицейские задержали рязанца с наркотиками
На мужчину завели уголовное дело.
Полицейские задержали рязанца с синтетическими наркотиками. Об этом сообщило региональное УМВД.
При досмотре у 28-летнего ранее судимого рязанца изъяли два свертка с синтетическими наркотиками двух видов общей массой около 50 граммов. По предварительной информации, мужчина получил партию запрещенных веществ от сообщников по нелегальному интернет-магазину. Он планировал продать наркотики.
При дальнейших оперативно-розыскных мероприятиях на улице Боголюбова полицейские изъяли «закладку» с синтетикой — ее ранее сделал злоумышленник.
На мужчину завели уголовное дело. Его заключили под стражу.