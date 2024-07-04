Полицейские задержали рязанца с наркотиками

На мужчину завели уголовное дело.

Полицейские задержали рязанца с синтетическими наркотиками. Об этом сообщило региональное УМВД.

При досмотре у 28-летнего ранее судимого рязанца изъяли два свертка с синтетическими наркотиками двух видов общей массой около 50 граммов. По предварительной информации, мужчина получил партию запрещенных веществ от сообщников по нелегальному интернет-магазину. Он планировал продать наркотики.

При дальнейших оперативно-розыскных мероприятиях на улице Боголюбова полицейские изъяли «закладку» с синтетикой — ее ранее сделал злоумышленник.

На мужчину завели уголовное дело. Его заключили под стражу.