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Никифоров: Зеленский не даст интервью Такеру Карлсону
Пресс-секретарь украинского президента заявил, что у него «совсем другой график» и журналиста «там нет».

Зеленский не даст интервью Такеру Карлсону. Об этом в четверг, 4 июля, написало издание RT со ссылкой на пресс-секретаря украинского президента Сергея Никифорова.

«Господину Такеру Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет», — заявил Никифоров.

Напомним, ранее Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским.