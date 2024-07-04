Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 04
29°
Птн, 05
30°
Сбт, 06
25°
ЦБ USD 88.12 0.17 05/07
ЦБ EUR 94.98 0.4 05/07
Нал. USD 88.50 / 89.30 04/07 18:15
Нал. EUR 96.40 / 97.70 04/07 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
EXEED Центр Автоимпорт на Солнечной представляет новый EXEED LX
Модель получила значительные изменения в дизайне экстер...
Вчера 11:35
980
Щедрый урожай — дело техники. Какие комбайны рязанские фермеры считают...
О том, какие машины выбирают из этого многообразия агра...
28 июня 11:50
3 530
Кадровый вопрос острее квартирного. Российский производитель о квалифи...
Компания столкнулась с кадровым дефицитом на рынке труд...
17 июня 12:25
11 321
«Зеленый сад — мой второй дом» — проект о сотрудниках
Люди, работающие в ГК «Зеленый сад», расскажут, чем им ...
14 июня 12:46
14 632
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Монахиня Мелетия: памятники Рязанского Кремля разрушаются из-за «подрядчиков с купленной лицензией»
Отмечается, что фасадные работы в Успенском соборе завершатся к концу лета. На данный момент отреставрировали западный фасад собора, главы и кровлю, которая теперь, как и водостоки, медная. На водостоках установили умную систему антиобледенения.

Монахиня Мелетия (Панкова) заявила телеканалу ГТРК «Ока», что памятники Рязанского Кремля разрушаются из-за «подрядчиков с купленной лицензией».

«К реставрации Успенского собора приступили в прошлом году, я имею в виду, именно этот этап настоящий, потому что до этого выигрывали тендеры организации, у которых, по нашему мнению, лицензии были куплены, это были неспециалисты, и они за государственный счет нанесли памятникам Рязанского Кремля вред. Сейчас мы видим, как их, так называемая, реставрация аукается, памятники начинают разрушаться», — сказала главный хранитель церковных ценностей Рязанского Кремля, замдиректора церковного музея «Древлехранилище», монахиня Мелетия (Панкова), добавив, что сейчас заключен контракт со специалистами высокой квалификации.

В сюжете отметили, что фасадные работы в Успенском соборе завершатся к концу лета. На данный момент отреставрировали западный фасад собора, главы и кровлю, которая теперь, как и водостоки, медная. На водостоках установили умную систему антиобледенения.

Впереди реставрация парадной лестницы и гульбища, бетонные плиты которых заменят на белый камень. Реставрация затронет подклет собора, где планируют сделать в том числе пространство для выставок. Также хотят восстановить монументальные росписи и резной девятиярусный иконостас.

В сюжете добавили, что реставрация Успенского собора займет около четырех лет.