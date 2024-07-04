Монахиня Мелетия: памятники Рязанского Кремля разрушаются из-за «подрядчиков с купленной лицензией»

Отмечается, что фасадные работы в Успенском соборе завершатся к концу лета. На данный момент отреставрировали западный фасад собора, главы и кровлю, которая теперь, как и водостоки, медная. На водостоках установили умную систему антиобледенения.

Монахиня Мелетия (Панкова) заявила телеканалу ГТРК «Ока», что памятники Рязанского Кремля разрушаются из-за «подрядчиков с купленной лицензией».

«К реставрации Успенского собора приступили в прошлом году, я имею в виду, именно этот этап настоящий, потому что до этого выигрывали тендеры организации, у которых, по нашему мнению, лицензии были куплены, это были неспециалисты, и они за государственный счет нанесли памятникам Рязанского Кремля вред. Сейчас мы видим, как их, так называемая, реставрация аукается, памятники начинают разрушаться», — сказала главный хранитель церковных ценностей Рязанского Кремля, замдиректора церковного музея «Древлехранилище», монахиня Мелетия (Панкова), добавив, что сейчас заключен контракт со специалистами высокой квалификации.

В сюжете отметили, что фасадные работы в Успенском соборе завершатся к концу лета. На данный момент отреставрировали западный фасад собора, главы и кровлю, которая теперь, как и водостоки, медная. На водостоках установили умную систему антиобледенения.

Впереди реставрация парадной лестницы и гульбища, бетонные плиты которых заменят на белый камень. Реставрация затронет подклет собора, где планируют сделать в том числе пространство для выставок. Также хотят восстановить монументальные росписи и резной девятиярусный иконостас.

В сюжете добавили, что реставрация Успенского собора займет около четырех лет.