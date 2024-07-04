Для рязанцев выпустили очередное метеопредупреждение
На регион надвигаются гроза и град.
Для рязанцев выпустили очередное метеопредупреждение. Сообщение в четверг, 4 июля, разместило региональное ГУ МЧС.
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час с сохранением до конца суток 4 июля на территории Рязанской области местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра порывами до 12-17 м/с, в отдельных районах град.
По уточненной информации пик неблагоприятных метеоусловий ожидается во второй половине дня 5 июля с сохранение до конца суток 6 июля. Порывы ветра будут достигать 25-27 м/с.
Напомним, ранее рязанские городские службы перевели в усиленный режим работы из-за непогоды.