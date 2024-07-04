А что в кино? «Самая большая луна», «Хранители пяти королевств» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Самая большая луна» — российское фэнтези о приключениях юных супергероев, наделенных необычными способностями.

«Хранители пяти королевств» — история о том, как девушка Пэтси с друзьями попадает в волшебный мир при помощи древнего артефакта.

«Тайная жизнь животных: Пернатые приключения» — мультфильм о приключениях пернатой семьи, которая покидает лет и отправляется в путешествие.

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