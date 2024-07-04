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3 июля 2024 11:35
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Щедрый урожай — дело техники. Какие комбайны рязанские фермеры считают...
О том, какие машины выбирают из этого многообразия агра...
28 июня 11:50
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Кадровый вопрос острее квартирного. Российский производитель о квалифи...
Компания столкнулась с кадровым дефицитом на рынке труд...
17 июня 12:25
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«Зеленый сад — мой второй дом» — проект о сотрудниках
Люди, работающие в ГК «Зеленый сад», расскажут, чем им ...
14 июня 12:46
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А что в кино? «Самая большая луна», «Хранители пяти королевств» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Самая большая луна» — российское фэнтези о приключениях юных супергероев, наделенных необычными способностями.

«Хранители пяти королевств» — история о том, как девушка Пэтси с друзьями попадает в волшебный мир при помощи древнего артефакта.

«Тайная жизнь животных: Пернатые приключения» — мультфильм о приключениях пернатой семьи, которая покидает лет и отправляется в путешествие.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».