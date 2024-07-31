Жители дома на улице Большой третью неделю борются с потопом

Профильные ведомства не реагируют на обращения рязанцев.

Жители дома на улице Большой третью неделю борются с потопом. Об этом в среду, 31 июля, сообщил Telegram-канал «Рзн Лайф».

«Третью неделю затапливает дом по адресу Большая 94к1. Вода пробивается из асфальта, нежилые помещения все в воде и снизу, и с потолка капает. В некоторых не успевают откачивать воду, она тут же прибывает. Мокнут уже некоторые квартиры первого этажа», — написала пользовательница.

По ее словам, профильные ведомства не реагируют на обращения и не ликвидируют прорыв трубы.