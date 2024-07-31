Зеленский допустил отказ от территорий в ходе урегулирования конфликта с Россией

Политик заявил, что вопрос о территориальной целостности Украины не может быть решен одним президентом, без украинского народа.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил отказ от территорий в ходе урегулирования конфликта с Россией. Об этом пишет «МК» со ссылкой на газету «Le Monde».

Политик заявил, что вопрос о территориальной целостности Украины не может быть решен одним президентом, без украинского народа.

Кроме того, Зеленский отметил, что «все ждут Россию» на саммите по урегулированию конфликта.