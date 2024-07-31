Завод автохимии и автокосметики откроет производство в парке «Рязанский»

Реаализацию инвестиционного проекта производителя автохимии и автокосметики «Аг-Тех» обсудили зампред регионального правительства Артем Никитин, гендиректор Корпорации развития Рязанской области Вячеслав Несин и глава предприятия Антон Хусаинов.

31 июля зампред регионального правительства Артем Никитин и гендиректор Корпорации развития Рязанской области Вячеслав Несин обсудили реализацию инвестиционного проекта производителя автохимии и автокосметики «Аг-Тех» с генеральным директором Антоном Хусаиновым. Встреча состоялась на площадке действующего предприятия в Старожиловском районе, где с 2020 года работает линия по мелкосерийному импортозамещающему производству широкой линейки аэрозолей для техобслуживания автомобиля и ухода за ним.

В 2023 году Корпорация развития поддержала инициативу компании по расширению мощностей, взяв на сопровождение ее новый инвестпроект — строительство аналогичного завода на территории индустриального (промышленного) парка «Рязанский».

"В качестве резидента индустриального парка «Рязанский» инвестор уже приступил к строительству там помещений для размещения масштабного производства 400 наименований продукции и ее коробочного складирования, — рассказал Артем Никитин . — К концу этого года планируется открыть первую очередь складского комплекса и лабораторию, а к концу следующего — запустить производственную линию. На новой площадке «Аг-Тех» в «Рязанском» будет создано около 100 рабочих мест".

По словам зампреда, курирующего инвестблок рязанского правительства, инвестор поддержал концепцию создания «парка в парке». Она предполагает благоустройство прилегающей к предприятиям парка «Рязанский» территории в современном формате открытого пространства с прогулочными зонами.

Как отметил Хусаинов, понимание, что завод в Старожиловском районе — «лишь начало», сложилось практически сразу, и инвестор приступил к подготовке следующего проекта. Для его локализации был выбран максимально соответствующий его целям вариант — индустриальный парк «Рязанский».

"У нас большое количество наработок, реализация которых невозможна на базе действующего завода в Старожиловском районе, — пояснил гендиректор «Аг-Тех». — Нам нужно отдельное «чистое» производство под косметические и бытовые средства. Например, сейчас проводим тестирование лака для волос, в этом году получили разрешительные документы на краску для животных сельхозпредприятий. Поэтому в приоритете нашего строительства в парке «Рязанский» — лаборатория и складской комплекс".

По данным инвестора, объем финансирования проекта составит порядка 450 млн рублей. На новом предприятии будет создано более 100 рабочих мест. Сопровождение инвестинициативы обеспечивает региональная Корпорация развития. Она же выполняет функцию управляющей компании индустриального парка «Рязанский»: следит за надлежащим содержанием территории под объектами общей инфраструктуры и автомобильными дорогами, обслуживает инженерные сети и помогает решать вопросы, связанные с их эксплуатацией.