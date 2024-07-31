В Воронежской области автомобиль упал с обрыва в реку

В Воронежской области автомобиль Chevrolet Niva упал в реку. Об это сообщил паблик «Плохие новости».

Авария произошла в воскресенье, 28 июля, под Борисоглебском.

По информации источника, автомобиль Chevrolet Niva ехал по лугу. По версии полиции, водитель не справился с управлением и допустил съезд с грунтовой дороги, которая идет параллельно поймы реки, в правый по ходу движения обрыв.

В результате погибли 40-летний водитель и 21-летняя пассажирка. В живых остался только 22-летний пассажир. Труп водителя унесло течением.