В Воронежской области автомобиль улетел в кювет, водитель и пассажирка погибли

В Воронежской области автомобиль улетел в кювет, водитель и пассажирка погибли. Об этом в среду, 31 июля, сообщил Telegram-канал «Плохие новости 18+".

23-летний воронежец вез односельчан домой, но не справился с управлением и допустил выезд в кювет на большой скорости. Автомобиль «ВАЗ» протаранил бетонное ограждение.

В результате аварии водитель и 18-летняя пассажирка погибли. Еще двое попутчиков пострадали. 21-летнюю девушку госпитализировали с тяжелыми травмами. 15-летний юноша отделался испугом и ушибами.

Отмечается, что молодой человек за рулем женился в мае этого года.