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В Тульской области в массовом ДТП погибла медработница

В Тульской области в массовом ДТП погибла медработница. Об этом в среду, 31 июля, сообщила пресс-служба МВД России.

«Массовое ДТП произошло сегодня в городе Туле около 13:40 на Калужском шоссе. По предварительной информации, столкнулись семь транспортных средств, в числе которых оказался автомобиль „УАЗ“, принадлежащий медицинской службе», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В результате аварии погибла медработница 1958 года рождения, также пострадали водитель «УАЗа» и мужчина, управлявший автомобилем Tank.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.