В Тегеране погиб глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания

По данным телеканала Al-Arabiya, он убит в результате попадания ракеты по месту, где останавливался на ночь.

В Тегеране погиб глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Об этом сообщило РИА Новости.

Согласно заявлению движения, Хания убит в результате «налета» Израиля на его резиденцию в Тегеране после участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана.

«Источники утверждают, что Хания был убит в месте, где он ночевал в Тегеране… Он был ликвидирован в 2.00 по местному времени (1:30 мск) в результате прямого попадания ракеты по нему», — указано в сообщении телеканала Al-Arabiya.