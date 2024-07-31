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В Рязанской области выбрали лучшие практики наставничества

В Рязани определили победителей регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества — 2024», который проводится в рамках нацпроекта «Производительность труда» уже четвертый год подряд. Участники представляли уникальные примеры наставничества на предприятиях.

«Высокая производительность труда на предприятиях способствует росту экономических показателей, повышению качества продукции, а также помогает решить кадровый вопрос, который сегодня является одним из самых острых для нашей промышленности. Важным элементом этой работы являются практики наставничества — передачи опыта и навыков в сфере бережливого производства. Чтобы выявить и отметить достижения предприятий в этом направлении, в нашем регионе состоялся конкурс «Лучшие практики наставничества Рязанской области — 2024», ― рассказала заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

Экспертный совет конкурса оценивал суть и идею каждого представленного проекта, а также уникальность практики и возможность ее тиражирования. В итоге определены победители и призеры. Победителями стали компании «НПК «Альфа-М» (номинация «Цифровые инновации на предприятии») и «Оптический дом» (номинации «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда»). Кроме этого, финалистами признаны «Ренессанс-Проект» (2-е место), «Пластик» (3-е место) в номинации «Цифровые инновации на предприятии», «Металлострой» (2-е место), «Прайм-стоматология» (3-е место) в номинации «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда».

«Победители регионального этапа конкурса буду представлять наш регион на всероссийском уровне. Поздравляю победителей и участников и желаю им работать еще эффективнее!», ― отметила Юлия Швакова.