В Рязанской области трое иностранцев нарушили миграционное законодательство
Въезд в Россию им запрещен на срок до 10 лет.
В Рязанской области трое иностранцев нарушили миграционное законодательство. Об этом в среду, 31 июля, сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Участковые и сотрудники подразделений по вопросам миграции в ходе рейдов выявили, что трое уроженцев стран Средней Азии неоднократно нарушали правила пребывания в стране. По результатам рассмотрения административных дел суды приняли решения о депортации. До выдворения нарушителей поместили в Центр временного содержания.
В сопровождении сотрудников полиции и судебных приставов иностранцы выехали в аэропорт «Шереметьево» для дальнейшей отправки в страны гражданской принадлежности за свой счет.
По закону теперь этим гражданам въезд в Российскую Федерацию запрещен на срок от 5 до 10 лет.