В Рязанской области трое иностранцев нарушили миграционное законодательство

Въезд в Россию им запрещен на срок до 10 лет.

В Рязанской области трое иностранцев нарушили миграционное законодательство. Об этом в среду, 31 июля, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Участковые и сотрудники подразделений по вопросам миграции в ходе рейдов выявили, что трое уроженцев стран Средней Азии неоднократно нарушали правила пребывания в стране. По результатам рассмотрения административных дел суды приняли решения о депортации. До выдворения нарушителей поместили в Центр временного содержания.

В сопровождении сотрудников полиции и судебных приставов иностранцы выехали в аэропорт «Шереметьево» для дальнейшей отправки в страны гражданской принадлежности за свой счет.

По закону теперь этим гражданам въезд в Российскую Федерацию запрещен на срок от 5 до 10 лет.