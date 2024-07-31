В Рязани завели уголовное дело после избиения мужчины людьми в военной форме

Пострадавший добавил, что один из подозреваемых — рязанец, остальные двое — из других регионов России.

В Рязани после избиения мужчины людьми в военной форме завели уголовное дело по части 3 статьи 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Об этом корреспонденту РЗН. инфо в среду, 31 июля, рассказал потерпевший.

По его словам, проведена экспертиза, которая подтвердила нанесение тяжких телесных повреждений.

Три недели назад прошло опознание первого подозреваемого. Ходатайство о заключении мужчины под стражу пострадавший написал во вторник, 30 июля. Заявление должны рассмотреть в течение трех дней. В этот же день мужчина опознал второго подозреваемого и подал жалобу на затягивание сроков следствием.

На следующей неделе, по словам потерпевшего, пройдет опознание третьего подозреваемого. Процедура должна была пройти еще неделю назад, но ее перенесли.

Пострадавший добавил, что один из подозреваемых — рязанец, остальные двое — из других регионов России.

Кроме того, как сказал мужчина, ему предстоят следственные мероприятия на месте преступления.

Сейчас потерпевший, по его словам, чувствует себя хорошо.

Напомним, 7 апреля 2024 года неизвестные в военной форме избили мужчину в Дягилеве. Он попал в больницу. Позже корреспонденту РЗН. инфо потерпевший рассказал, что дело затерялось между ведомствами.