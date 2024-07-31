В Рязани предприниматели прошли тренинг на «Фабрике офисных процессов»

Площадка действует на базе Агентства развития бизнеса региона.

Участники проекта «АПР_Универ» Ассоциации предпринимателей Рязанской области прошли обучение на «Фабрике офисных процессов». Интерактивная площадка действует на базе регионального Агентства развития бизнеса в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Ранее представители АПР прошли тренинг по оптимизации производственных процессов. Теперь на офисной «Фабрике» они учились выявлять проблемы, классифицировать и сокращать потери в офисе. За один день участникам необходимо подготовить определенное количество договоров. При этом нужно сократить время протекания процесса, незавершенный документооборот, количество перемещений сотрудников и документов, добиться минимальной себестоимости и максимальной прибыли предприятия.

В финальном раунде команде «АПР_Универ» удалось принести общую прибыль в 6,32 млн рублей и сократить затраты на производство почти в четыре раза. Полученный опыт представители компаний смогут внедрить в собственную офисную деятельность.