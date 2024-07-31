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В Рязани часть пешеходного маршрута проведут под железной дорогой
Отмечается, что стадион ЦСК, который вместе с Лыбедским бульваром войдет в большой пешеходный маршрут. При его создании благоустроят ЦПКиО и изменят пешеходную сеть.

В Рязани часть пешеходного маршрута проведут под железной дорогой. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

Отмечается, что стадион ЦСК, который вместе с Лыбедским бульваром войдет в большой пешеходный маршрут. При его создании благоустроят ЦПКиО и изменят пешеходную сеть.

Планируется, что часть дороги для безопасности проведут под железной дорогой.