В Рязани часть пешеходного маршрута проведут под железной дорогой

Отмечается, что стадион ЦСК, который вместе с Лыбедским бульваром войдет в большой пешеходный маршрут. При его создании благоустроят ЦПКиО и изменят пешеходную сеть.

В Рязани часть пешеходного маршрута проведут под железной дорогой. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

Отмечается, что стадион ЦСК, который вместе с Лыбедским бульваром войдет в большой пешеходный маршрут. При его создании благоустроят ЦПКиО и изменят пешеходную сеть.

Планируется, что часть дороги для безопасности проведут под железной дорогой.