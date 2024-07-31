В Подмосковье двое иностранцев похитили девушку из отеля

В Подмосковье двое мужчин похитили девушку. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 28 июля на улице Мира в Королеве.

«Преступники насильно посадили 33-летнюю гражданку Белоруссии в машину и начали требовать с нее деньги под надуманным предлогом. Неподалеку от концертного зала „Крокус Сити Холл“ в Красногорске похитители пересадили свою жертву в другой автомобиль», — указали собеседники издания.

Пострадавшую освободили на 111 километре трассы «М4» в Подмосковье. Похитителями оказались 26-летний и 37-летний жители Белоруссии. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статьям о похищении и вымогательстве.