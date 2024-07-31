В Подмосковье девочка прыгнула с сапа в Оку и утонула

В Подмосковье девочка прыгнула с сапа в Оку и утонула. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 14-летняя девочка из Москвы приехала с родными в подмосковный парк-отель под Серпуховом. Мать и дочь решили поплавать на сапбордах с группой из 13 человек. Поездку организовал местный предприниматель.

Во время остановки недалеко от городского пляжа в Пущине, где запрещено купаться, девочка спрыгнула с сапа в воду, чтобы поплавать. Однако она утонула. Тело девочки нашли через три дня примерно в 16 километрах от пляжа — в районе деревни Толша Тульской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».