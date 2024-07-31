В Москве дезинсектор изнасиловал клиентку

В Москве дезинсектор изнасиловал клиентку. Об этом в среду, 31 июля, сообщил Telegram-канал «Mash».

Инцидент произошел в многоэтажке на 1-м Саратовском проезде. Пострадавшая вызвала специалиста, чтобы избавиться от тараканов в своей квартире. По словам хозяйки, прибывший молодой мужчина набросился на нее и изнасиловал.

Женщина рассказала о произошедшем мужу, семья обратилась в правоохранительные органы. 29-летнего подозреваемого задержали, его допрашивают, обстоятельства произошедшего устанавливаются.