В Минобороны России назвали суточные потери ВСУ

Среди уничтоженной техники — танк Leopard и САУ Paladin. Также средства ПВО сбили два снаряда HIMARS, ракету «Нептун» и 42 дрона.

В Минобороны России назвали суточные потери ВСУ. Информация указана в сводке ведомства.

По данным Министерства, ВСУ потеряли до 2130 человек. Живая сила и техника Украины поражены в 143 районах.

Среди уничтоженной техники — танк Leopard и САУ Paladin. Также средства ПВО сбили два снаряда HIMARS, ракету «Нептун» и 42 дрона.