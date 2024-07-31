В Минобороны России назвали суточные потери ВСУ
Среди уничтоженной техники — танк Leopard и САУ Paladin. Также средства ПВО сбили два снаряда HIMARS, ракету «Нептун» и 42 дрона.
В Минобороны России назвали суточные потери ВСУ. Информация указана в сводке ведомства.
По данным Министерства, ВСУ потеряли до 2130 человек. Живая сила и техника Украины поражены в 143 районах.
Среди уничтоженной техники — танк Leopard и САУ Paladin. Также средства ПВО сбили два снаряда HIMARS, ракету «Нептун» и 42 дрона.