В медицинских вузах России снова выросла стоимость обучения
Причиной роста цен стало внедрение «новой научно-исследовательской образовательной модели» и увеличение нагрузки на профессорско-преподавательский состав.
В медицинских вузах России снова выросла стоимость обучения. Об этом пишет «Коммерсант».
Отмечается, что в московских университетах плата за обучение поднялась в среднем на 30%, в петербургских — на 15-20%.
Причиной роста цен стало внедрение «новой научно-исследовательской образовательной модели» и увеличение нагрузки на профессорско-преподавательский состав.