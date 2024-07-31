В медицинских вузах России снова выросла стоимость обучения

Причиной роста цен стало внедрение «новой научно-исследовательской образовательной модели» и увеличение нагрузки на профессорско-преподавательский состав.

В медицинских вузах России снова выросла стоимость обучения. Об этом пишет «Коммерсант».

Отмечается, что в московских университетах плата за обучение поднялась в среднем на 30%, в петербургских — на 15-20%.

Причиной роста цен стало внедрение «новой научно-исследовательской образовательной модели» и увеличение нагрузки на профессорско-преподавательский состав.