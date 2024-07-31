В Ленобласти мужчина погиб в душе на следующий день после свадьбы

В Ленобласти мужчина погиб в душе на следующий день после свадьбы. Об этом в среду, 31 июля, сообщили в группе «Плохие новости 18+" ВКонтакте.

Трагедия произошла около полудня 27 июля на улице Кооперативной в городе Каменногорск.

Со слов двоюродной сестры погибшего, ее 24-летний брат отправился принять летний душ на участке. Вода в нем нагревалась обычным кипятильником. Предположительно, у прибора была нарушена изоляция, в результате чего молодой человек получил удар током.

Накануне, 26 июля, молодой человек сыграл свадьбу со своей возлюбленной.