В Анапе фитнес-тренер показал пенис ребенку в подъезде

В Анапе фитнес-тренер показал пенис ребенку в подъезде. Об этом в среду, 31 июля, написало издание Ura.ru.

Известно, что в 2018 году уроженца Екатеринбурга приговорили к шести годам колонии строго режима за мастурбацию при несовершеннолетней. Позже неотбытую часть наказания изменили на принудительные работы. Сам фигурант отрицал вину и уличал ребенка в клевете.

Недавно мужчина вернулся к работе и продолжил тренировать.

27 июля рецидивист зашел в подъезд за девочкой, снял штаны, нижнее белье и показал ей половой член. Школьница сообщила родителям, они заявили в полицию.

Педофила задержали по горячим следам. В содеянном он признался.

Теперь тренеру грозит до 12 лет лишения свободы.