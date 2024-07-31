Умерла участница Великой Отечественной войны из Рязани Нина Пугач

Ей было 99 лет.

Умерла участница Великой Отечественной войны из Рязани Нина Пугач. Некролог опубликован в газете «Рязанские ведомости».

«Совет ветеранов Железнодорожного района Рязани глубоко скорбит по поводу ухода из жизни участницы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Нины Михайловны Пугач и выражает соболезнование ее родным и близким», — указано в публикации.

Нина Пугач ушла на фронт в 18 лет, она попала в школу по специальной подготовке при НКВД, была заместителем штаба по специальным операциям. В 1944 году она проходила военную службу в Западной Украине, где выявляла группы бандитов. День Победы Нина Пугач встретила в Румынии.

После войны она с мужем переехала в Алма-Ату. В 1953 году, после смерти мужа, Пугач переехала с детьми в Рязань, где жила ее мама. Там она работала в управлении торговли, а также возглавляла отдел культуры.

Нине Пугач было 99 лет.