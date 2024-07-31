Союз пекарей: в России стремительно подорожала мука

В связи с этим выросли цены на хлебобулочные изделия.

В России стремительно подорожала мука. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на президента Российского союза пекарей Дмитрия Семенова.

«В отдельных регионах мы фиксировали и фиксируем увеличение цен на муку, приобретаемую хлебозаводами. С конца апреля — рост от 20% до 30%", — отметил эксперт.

По данным Росстата за июнь, стоимость пшеничной муки в опте составляла 22 535₽ за тонну. Годом ранее тот же объем стоил 18 783₽.

Подорожание муки привело к росту цен на хлеб в российских магазинах. Так, в середине июля килограмм изделий из пшеничной муки можно было купить за 98₽ против 86,13₽ годом ранее. Хлеб из ржаной муки подорожал до 82,06₽ за кг против 71,44₽ в июле 2023-го.