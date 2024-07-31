Рязанцам рассказали о признаках болезни Альцгеймера

По словам Дмитрия Петрова, деменция чаще всего возникает после 60 лет. Но заболевание «молодеет», потому что болезнь Альцгеймера развивается на фоне других заболеваний, в том числе сосудистых, и зависимостей от алкоголя и наркотиков.

Рязанцам сообщили о признаках болезни Альцгеймера в интервью на телеканале ГТРК «Ока». О симптомах рассказал рязанский врач-психиатр Дмитрий Петров.

По его словам, деменция чаще всего возникает после 60 лет. Но заболевание «молодеет», потому что болезнь Альцгеймера развивается на фоне других заболеваний, в том числе сосудистых, и зависимостей от алкоголя и наркотиков.

Петров отметил, что стоит обратить внимание на снижение активности, ухудшение внимания, снижение мотивации, ограничение словарного запаса, трудности в выполнении повседневных дел, например при оплате ЖКХ. Также снижение памяти сопровождается повышенным уровнем тревоги и ухудшения фона настроения.

«Мы часто встречаем это у пожилых людей и относим это к доброкачественной забывчивости. Но при проявлении симптомов стоит обратиться за помощью к специалисту для оценки уровня когнитивных функций с помощью тестовых методик и лабораторных исследований», — отметил психиатр.

Врач также рассказал, что правильно выявленная причина деменции может замедлить процесс потери памяти, а для молодых остановить полностью.