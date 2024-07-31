Пьяный рязанец до смерти забил знакомого
Суд назначил ему наказание в виде 10 лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Пьяный рязанец до смерти забил знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.
Установлено, что 2 ноября 2023 года между мужчинами произошел конфликт. Один из них в состоянии алкогольного опьянения избил приятеля.
От полученных травм потерпевший скончался в больнице. Суд назначил наказание в виде 10 лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск сына убитого на сумму один млн рублей.