Пьяный рязанец до смерти забил знакомого

Суд назначил ему наказание в виде 10 лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Пьяный рязанец до смерти забил знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что 2 ноября 2023 года между мужчинами произошел конфликт. Один из них в состоянии алкогольного опьянения избил приятеля.

От полученных травм потерпевший скончался в больнице. Суд назначил наказание в виде 10 лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск сына убитого на сумму один млн рублей.