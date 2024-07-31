Правительство России установило новые условия по льготной IT-ипотеке

Отмечается, что программу запустят с августа 2024 года.

Правительство России установило новые условия по льготной IT-ипотеке. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «Правительство РФ».

Отмечается, что программу запустят с августа 2024 года.

Ставка составит до шести процентов годовых, а максимальная сумма кредита на льготных условиях — до девяти млн рублей.

При этом ставка может быть снижена за счет дополнительных программ.

Установлены следующие требования: