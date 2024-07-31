Правительство России установило новые условия по льготной IT-ипотеке
Отмечается, что программу запустят с августа 2024 года.
Правительство России установило новые условия по льготной IT-ипотеке. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «Правительство РФ».
Отмечается, что программу запустят с августа 2024 года.
Ставка составит до шести процентов годовых, а максимальная сумма кредита на льготных условиях — до девяти млн рублей.
При этом ставка может быть снижена за счет дополнительных программ.
Установлены следующие требования:
- в городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях минимальный уровень зарплаты до вычета НДФЛ составляет от 150 тысяч рублей;
- в остальных городах и населенных пунктах — от 90 тысяч.