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Правительство России установило новые условия по льготной IT-ипотеке
Отмечается, что программу запустят с августа 2024 года.

Правительство России установило новые условия по льготной IT-ипотеке. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «Правительство РФ».

Отмечается, что программу запустят с августа 2024 года.

Ставка составит до шести процентов годовых, а максимальная сумма кредита на льготных условиях — до девяти млн рублей.

При этом ставка может быть снижена за счет дополнительных программ.

Установлены следующие требования:

  • в городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях минимальный уровень зарплаты до вычета НДФЛ составляет от 150 тысяч рублей;
  • в остальных городах и населенных пунктах — от 90 тысяч.