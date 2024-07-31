Полицейские раскрыли кражу из магазина в Рязанской области

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские раскрыли кражу из магазина в Чучкове. Об этом сообщило региональное УМВД.

В полицию обратилась 41-летняя жительница поселка. Она рассказала, что из магазина, где она работает продавцом, пропал ее смартфон. Женщина оставила телефон без присмотра.

Правоохранители опросили работников соседних торговых точек и нашли людей, которые видели женщину, которая зашла и быстро вышла из магазина, где работает потерпевшая. Такое поведение пенсионерки показалось странным.

Сотрудники полиции нашли 64-летнюю пенсионерку и обнаружили у нее похищенный смартфон. Украденное имущество изъяли.

По предварительной информации, войдя в магазин, женщина увидела оставленный без внимания смартфон. Аппарат очень понравился пожилой женщине и она его незаметно забрала.

Возбуждено уголовное дело.