Пляж, на котором утонул рязанский подросток, не имел знаков о запрете купания

Касимовская межрайонная прокуратура внесла администрации Овчинниковского сельского поселения представление.

Пляж, на котором утонул рязанский подросток, не имел знаков о запрете купания. Об этом в среду, 31 июля, сообщил Telegram-канал региональной прокуратуры .

В ходе проверок сотрудники ведомства установили нарушения при организации мест купания на городских пляжах в Пронском, Ряжском, Путятинском, Кораблинском, Шацком и других районах области. Они связаны с размещением спасательного оборудования и обязательной информации.

Во время проверки по факту гибели в июне 2024 года 15-летнего ребенка на водном объекте, расположенном вблизи деревни Ашурково, установлено, что водоем не включен в официальный список мест для купания Рязанской области, однако информационными знаками о запрете купания он не оборудован.

Межрайонной прокуратурой главе администрации Овчинниковского сельского поселения внесено представление, нарушения устранены.

Исполнение законодательства о безопасности граждан на водных объектах находится на постоянном контроле прокуратуры.