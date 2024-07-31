Песков заявил об отсутствии конкретных предложений о переговорах со стороны Киева

При это пресс-секретарь президента России отметил, что в Кремле видели заявления о якобы готовности Украины к переговорам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии конкретных предложений о переговорах со стороны официальных лиц Украины. Об этом пишет РЕН ТВ.

Песков отметил, что в Кремле видели заявления о якобы готовности Киева к переговорам на разных уровнях. «Это все, скорее, такая схоластика, но никаких детализирующих пояснений в данном случае мы не слышали. Тема эта изредка озвучивается, но без какой-либо конкретики», — пояснил Песков, комментируя заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который сообщил о готовности Киева к переговорам при условии соблюдения международного права.

Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона продолжает оставаться открытой для переговоров по урегулированию конфликта.