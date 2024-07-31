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На шести рязанских улицах 31 июля отключат холодную воду
Объявление опубликовал городской «Водоканал».

На шести рязанских улицах в среду, 31 июля, отключат холодную воду. Объявление опубликовано на сайте городского «Водоканала».

С 9:00 до 14:00 ресурса не будет по адресам:

  • улица Есенина, дома №№ 108, 110;
  • улица Маяковского, дома №№ 18 (ЦТП), 22, 22 (МБУК ЦСДБ города Рязани / филиал № 10);
  • улица Фрунзе, дома №№ 3м, 5.

С 9:30 до 17:00 воду отключат по адресам:

  • 4-й Новопавловский проезд, дом № 12;
  • улица 5-я Линия, дом № 56/52;
  • улица Высоковольтная, дома №№ 25а, 27 корпус 2, 29 корпус 1, 29 корпус 2, 29 корпус 3, 29а, 31 корпус 1, 31 корпус 2, 31, 33а (котельная), 33 корпус 1, 33 корпус 2 (Детский сад № 102), 35, 27, 29, 33.

Техническую воду будут подвозить к дому № 33 корпус 2 по улице Высоковольтная.