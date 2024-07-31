Малков сообщил об увеличении единовременной выплаты «контрактникам»

Президент подписал указ, по которому граждане, заключившие контракт с Министерством обороны с 1 августа по 31 декабря 2024 года, получат единовременную выплату 400 тысяч рублей. Это вдвое больше, чем было ранее.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об увеличении размера единовременной выплаты контрактникам. Соответствующий пост появился в официальном Telegram-канале главы региона.

Президент подписал указ, по которому граждане, заключившие контракт с Министерством обороны с 1 августа по 31 декабря 2024 года, получат единовременную выплату 400 тысяч рублей. Это вдвое больше, чем было ранее.

По словам Малкова, в регионе также установили дополнительную выплату в 400 тысяч рублей.

Постановление уже подписано.