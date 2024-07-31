Малков раскритиковал работу руководства Дворца детского творчества

«То, что я вчера видел, это просто позор», — сказал глава региона.

Губернатор Рязанской области Павел Малков в среду, 31 июля, на заседании правительства раскритиковал работу руководства Дворца детского творчества.

По словам главы региона, он посетил учреждение во вторник, 30 июля. Сейчас там ремонтируют бассейн, планируют сделать крышу. Однако в ДДТ его поразила полная бесхозяйственность.

«Два летних месяца уже прошло… В моем понимании, это время, чтобы привести все в порядок. А там — пустота, тишина, ничего не делается, таблички напечатаны на принтере и на скотч к стене приклеены, баннеры на стенах висят криво и косо, провода как сопли висят, в холле свалка старой мебели. Все стулья и столы [стоят] разные. Зачем это при входе сделано? Чтобы люди зашли и не питали иллюзий, что дальше будет лучше? Территория тоже запущена, никто этим не занимается. Это просто безобразие, — сказал Малков.

Он поручил руководителям спортивных и образовательных учреждений подготовить их к новому сезону.

«Лето — это не для отдыха время, а для работы. Это у детей отдых, у спортсменов. А задача руководителей учреждений — подготовить все к новому сезону… Кто не готов, значит место надо уступать другому, — сказал глава региона, добавив, что остался месяц лета и за это время много можно сделать — таблички поменять, подкрасить что-то, провода убрать.

«То, что я вчера видел, это просто позор», — заключил Малков.