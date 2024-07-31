Госдума отклонила законопроект об отсрочке от мобилизации отцам троих детей

Государственная Дума отклонила законопроект об отсрочке от мобилизации отцам троих детей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По информации источника, решение принято на заседании 30 июля.
В мае комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить законопроект. В документе, подписанном главой комитета Андреем Картаполовым, говорилось, что депутаты «с пониманием относятся к постоянному стремлению авторов законопроекта защитить максимальное число граждан от неблагоприятных для них и членов их семей последствий мобилизации», однако не могут согласиться с ним, потому что «расширение перечня отсрочек негативно отразится на комплектовании ВС РФ».
Тогда депутат Нина Останина заявила, что не согласна с решением и будет настаивать на доработке закона. С тех пор рассмотрение законопроекта переносилось несколько раз. В итоге на заседании его окончательно отклонили. По данным «Базы», в качестве обоснования отклонения был использован довод, что такой закон «приведет к уменьшению кадрового резерва».