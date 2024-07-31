Госдума отклонила законопроект об отсрочке от мобилизации отцам троих детей

Ранее комитет Думы рекомендовал отклонить законопроект.

Государственная Дума отклонила законопроект об отсрочке от мобилизации отцам троих детей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника, решение принято на заседании 30 июля.

В мае комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить законопроект. В документе, подписанном главой комитета Андреем Картаполовым, говорилось, что депутаты «с пониманием относятся к постоянному стремлению авторов законопроекта защитить максимальное число граждан от неблагоприятных для них и членов их семей последствий мобилизации», однако не могут согласиться с ним, потому что «расширение перечня отсрочек негативно отразится на комплектовании ВС РФ».

Тогда депутат Нина Останина заявила, что не согласна с решением и будет настаивать на доработке закона. С тех пор рассмотрение законопроекта переносилось несколько раз. В итоге на заседании его окончательно отклонили. По данным «Базы», в качестве обоснования отклонения был использован довод, что такой закон «приведет к уменьшению кадрового резерва».