Главврачи медучреждений сами будут отвечать на жалобы рязанцев в соцсетях

Губернатор заявил, что все медучреждения включены в систему «Инцидент Менеджмент». На жалобы жителей теперь будет отвечать не миндзрав, а главврачи.

Главврачи медучреждений сами будут отвечать на жалобы рязанцев в соцсетях. Об этом в среду, 31 июля, на заседании правительства заявил губернатор Павел Малков.

По его словам, все рязанские медучреждения включены в систему «Инцидент Менеджмент». На жалобы жителей теперь будет отвечать не миндзрав, а главврачи.

«Система реагирования на жалобы должна у нас работать максимально эффективно. Все значимые учреждения области со временем должны работать напрямую в системе „Инцидент Менеджмент“ — от управляющих компаний до медицинских учреждений, домов культуры и так далее» — отметил он.

Губернатор поручил минздраву и ЦУРу помочь главврачам разобраться в работе с жалобами в соцсетях.