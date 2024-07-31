«Газпром межрегионгаз Рязань» напомнил о необходимости поверки счетчиков газа

Компания «Газпром межрегионгаз Рязань» напомнила потребителям о необходимости поверки приборов учета газа. На данный момент 10297 счетчиков в регионе требуют поверки или замены.

Узнать, когда заканчивается межповерочный интервал счетчика можно в «Личном кабинете» на официальном сайте поставщика газа или в мобильном приложении «Мой газ» в Google Play и «Газ Онлайн» в App Store, а также в техническом паспорте счетчика или прямо из квитанции за газ. Платежный документ с информацией о приближающемся окончании межповерочного интервала «Газпром межрегионгаз Рязань» рассылает за три месяца.

При пропуске срока поверки или замены счетчика, переданные показания будут недействительны, и плата за газ будет начисляться по утвержденным нормативам потребления.

Чтобы провести поверку счетчика необходимо обратиться в любую специализированную метрологическую организацию, имеющую соответствующую аккредитацию.

«При выборе нового оборудования, рекомендуем обратить внимание на интеллектуальные узлы учета, так называемые умные счетчики. Это приборы нового поколения со встроенной системой телеметрии. Они обеспечивают высокую точность измерений и дистанционную передачу данных», — отметил заместитель генеральный директор по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.