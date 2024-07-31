Двух рязанцев оштрафовали за попытку дачи взятки

Житель Рязанского района пытался дать сотруднику полиции взятку в размере 30 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности четырех граждан Узбекистана, а его отец выступил посредником.

Двух рязанцев оштрафовали за попытку дачи взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что 6 сентября 2023 года житель Рязанского района попытался дать сотруднику полиции взятку в размере 30 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности четырех граждан Узбекистана, а его отец выступил посредником.

Полицейский отказался от «вознаграждения».

Суд назначил наказание в виде штрафов: старшему — 130 тысяч рублей, младшему — 150 тысяч.