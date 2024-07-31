Бастрыкин поручил провести проверку после травмирования жительницы Скопина

Ход проверки проконтролирует центральный аппарат СК.

Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после травмирования жительницы Скопина. Об этом сообщила пресс-служба СК.

«В СМИ и социальной сети сообщается, что в июле текущего года в одном из микрорайонов города Скопина Рязанской области женщина упала в яму на тротуаре, выкопанную сотрудниками МКП „Скопинские водные системы“ в ходе проведения земляных работ. При этом вблизи небезопасного объекта отсутствовали предупреждающие знаки и ограждения, прилегающая территория не освещалась. Пострадавшей с травмой ноги потребовалась медицинская помощь», — указано в публикации.

Бастрыкин поручил главе СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину провести процессуальную проверку и доложить об установленных обстоятельствах, а по ее завершении — о принятом решении. Исполнение поручения и ход проверки контролирует центральный аппарат ведомства.