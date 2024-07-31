Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после травмирования жительницы Скопина. Об этом сообщила пресс-служба СК.
«В СМИ и социальной сети сообщается, что в июле текущего года в одном из микрорайонов города Скопина Рязанской области женщина упала в яму на тротуаре, выкопанную сотрудниками МКП „Скопинские водные системы“ в ходе проведения земляных работ. При этом вблизи небезопасного объекта отсутствовали предупреждающие знаки и ограждения, прилегающая территория не освещалась. Пострадавшей с травмой ноги потребовалась медицинская помощь», — указано в публикации.
Бастрыкин поручил главе СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину провести процессуальную проверку и доложить об установленных обстоятельствах, а по ее завершении — о принятом решении. Исполнение поручения и ход проверки контролирует центральный аппарат ведомства.