Алаудинов: Украине придется пойти на переговоры с Россией

По его словам, на Украине растет недовольство происходящим, в том числе большими потерями ВСУ.

Украине придется пойти на переговоры с Россией, так как у них не получится остановить российские войска. Об этом заявил командир «Ахмата» Апты Алаудинов, пишет «АиФ».

По его словам, Киев будет вынужден это сделать. У них нет ни ресурсов, ни сил, ни средств.

Как отметил Алаудинов, на Украине растет недовольство происходящим, в том числе большими потерями ВСУ.