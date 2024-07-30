ВС РФ и ВСУ прекратили огонь, чтобы пропустить идущую на российскую сторону женщину

На кадрах видно, как женщина с тележкой в самый разгар боя пересекает передовую, не обращая внимания на многочисленные взрывы и пулеметную очередь.

ВС РФ и ВСУ прекратили огонь, чтобы пропустить идущую на российскую сторону женщину. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал «Будни радистки».

Отмечается, что ситуация попала на камеру российского беспилотника на Авдеевском направлении.

На кадрах видно, как женщина с тележкой в самый разгар боя пересекает передовую, не обращая внимания на многочисленные взрывы и пулеметную очередь.

Как только жительница появилась на поле боя, обе стороны тут же прекратили огонь и дождались, когда она окажется на безопасном расстоянии.