ВС РФ и ВСУ прекратили огонь, чтобы пропустить идущую на российскую сторону женщину
На кадрах видно, как женщина с тележкой в самый разгар боя пересекает передовую, не обращая внимания на многочисленные взрывы и пулеметную очередь.
ВС РФ и ВСУ прекратили огонь, чтобы пропустить идущую на российскую сторону женщину. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал «Будни радистки».
Отмечается, что ситуация попала на камеру российского беспилотника на Авдеевском направлении.
На кадрах видно, как женщина с тележкой в самый разгар боя пересекает передовую, не обращая внимания на многочисленные взрывы и пулеметную очередь.
Как только жительница появилась на поле боя, обе стороны тут же прекратили огонь и дождались, когда она окажется на безопасном расстоянии.