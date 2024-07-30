В Сараевском районе водитель на «Ладе» съехал в кювет
Отмечается, что ДТП произошло в понедельник, 29 июля, в селе Можары на 26 километре дороги Сапожок — Сараи — Борец — Шацк.
В Сараевском районе водитель на «Ладе» съехал в кювет. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Отмечается, что ДТП произошло в понедельник, 29 июля, в селе Можары на 26 километре дороги Сапожок — Сараи — Борец — Шацк.
По данным ГАИ, за рулем машины был 62-летний житель Спасского района. Он не пострадал.
Автомобиль получил серьезные механические повреждения.