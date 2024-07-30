В Самарской области «Приора» насмерть сбила десятилетнего велосипедиста

В Самарской области Lada Priora насмерть сбила десятилетнего велосипедиста. Об этом сообщил «Коммерсант».

Авария произошла во вторник, 30 июля, на трассе «Ягодное — санаторий „Алые паруса“». Уточняется что мальчик двигался в попутном с автомобилем направлении. В результате ребенок погиб на месте.

«Следственным органом организована процессуальная проверка, ход и результаты которой взяты на контроль прокуратурой района», — сообщили в прокуратуре Ставропольского района.