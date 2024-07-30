В Рязанской области увеличилось число случаев лихорадки Западного Нила

В регионе зафиксировали три случая заболевания.

В Рязанской области увеличилось число случаев лихорадки Западного Нила. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора региона.

В регионе зафиксировали три случая. В понедельник, 29 июля, стало известно о первом заразившемся.

Специалисты управления начали противоэпидемические мероприятия. В очагах по месту проживания и отдыха заболевших специалисты провели энтомологические обследования. «В отобранных на исследования экземплярах кровососущих насекомых вирус лихорадки Западного Нила не обнаружен», — указано в публикации.

Проводится обработка прибрежных зон водоемов от личинок комаров в трехкилометровой зоне от мест проживания и отдыха заболевших.

В рамках профилактических мероприятий ежегодно на территории области, начиная с мая, проводятся ларвицидные работы на водоемах.