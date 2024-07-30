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В Рязанской области объявили сбор средств на реабилитацию пятилетнему Диме Зайцеву
Отмечается, что в 2022 году юному рязанцу провели сложнейшую операцию с трепанацией черепа, чтобы добраться до огромной опухоли.

В Рязанской области собирают деньги на реабилитацию пятилетнему Диме Зайцеву. Об этом сообщил представитель благотворительного фонда Югра.

Отмечается, что в 2022 году юному рязанцу провели сложнейшую операцию с трепанацией черепа, чтобы добраться до огромной опухоли.

«Метастазы были везде: в головном и спинном мозге. Кома. Высокодозная химиотерапия. Пересадка костного мозга. Ожоги по всему телу. Снова трансплантация костного мозга. 33 сеанса протонной лучевой терапии», — написано в посте.

Мальчик вошел в ремиссию, но тяжелое лечение оставило серьезные последствия.

Много курсов реабилитации. В мае этого года Дима вышел из центра на инвалидных ходунках.

Сейчас у мальчика есть все шансы на полное восстановление. Для этого ему необходимы реабилитации.

✅Организация: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ЮГРА В БЕДЕ НЕ БРОСАЕТ» ИМЕНИ АНТОНА КУЛЬШИНН: 8622026778КПП: 862201001ОГРН/ОГРНИП: 1208600013313Расчетный счет: 40701810167460000304БИК: 047102651БАНК: ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8647 ПАО СБЕРБАНККорр. счет: 30101810800000000651✅Кaрта СБЕРБАНК:4817 7602 0295 0436 (Mazur Natalia)