В Рязанской области росгвардейцы поймали двух подростков на мотоциклах без прав

Нарушителей передали сотрудникам полиции.

В Рязанской области росгвардейцы поймали двух подростков на мотоциклах без прав. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в Новомичуринске на улице Строителей правоохранители остановили мотоциклиста и выяснили, что у 16-летнего подростка нет водительского удостоверения.

Кроме того, в этот же день росгвардейцы увидели мотоцикл без госномеров. При проверке документов они установили, что у 18-летнего местного жителя так же нет прав.

Нарушителей передали сотрудникам полиции.