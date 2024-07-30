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В Рязанской области на работу санавиации потратят 23,4 миллиона рублей
Заказчик — региональное министерство здравоохранения.

В Рязанской области на авиационные работы для оказания медицинской помощи выделили 23 миллиона 499 тысяч 100 рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Подрядчик должен обеспечить ежедневную и круглосуточную эвакуацию больных, перевозку медперсонала и медицинских грузов. На борту воздушного судна должно находиться различное медоборудование, в том числе ингаляторы, аппарат ИВЛ, дефибриллятор, реанимационные наборы.

В документах указана дальность полета — не менее 400 километров.

Заказчик — региональное министерство здравоохранения. Определение подрядчика завершили, он предложил снизить цену контракта до 18,7 миллионов рублей.

Работы выполнят с 29 июля по 31 декабря 2024 года на территории Рязанской области и прилегающих к ней субъектах.

Ранее на аналогичные работы потратили около десяти миллионов.