В Рязанской области легковушка «улетела» в кювет и перевернулась

Один человек от полученных травм скончался на месте происшествия. Еще двое пострадали.

В Рязанской области легковушка «улетела» в кювет и перевернулась. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Авария произошла в понедельник, 29 июля, в Шиловском районе на третьем километре автодороги «Фролово — Лесной — Алехово».

Отмечается, что водитель на «ВАЗ-21102» не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП один человек от полученных травм скончался на месте происшествия. Личность его устанавливается.

Двоих мужчин госпитализировали.

Проводится проверка.