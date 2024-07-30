В Рязанской области легковушка «улетела» в кювет и перевернулась
Один человек от полученных травм скончался на месте происшествия. Еще двое пострадали.
В Рязанской области легковушка «улетела» в кювет и перевернулась. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Авария произошла в понедельник, 29 июля, в Шиловском районе на третьем километре автодороги «Фролово — Лесной — Алехово».
Отмечается, что водитель на «ВАЗ-21102» не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП один человек от полученных травм скончался на месте происшествия. Личность его устанавливается.
Двоих мужчин госпитализировали.
Проводится проверка.