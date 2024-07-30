В Рязани задержали двух мужчин, обманувших 90-летнюю пенсионерку

Они забрали у пожилой женщины 200 тысяч рублей.

В Рязани задержали двух мужчин, обманувших 90-летнюю пенсионерку. Об этом сообщило региональное УМВД.

В полицию обратилась 90-летняя рязанка. Она рассказала, что мошенники похитили у нее 200 тысяч рублей. По словам пенсионерки, накануне ей поступил звонок от якобы внучки. Она попросила выслушать мужчину. Незнакомец рассказал, что внучка пенсионерки спровоцировала ДТП, и, чтобы избежать наказания, нужно возместить ущерб пострадавшим. Сама внучка получила травму и ей якобы было больно говорить. Звонивший предупреждал, что на адрес к рязанке за деньгами приедет курьер. Пожилая женщина поверила звонящему и передала деньги молодому курьеру. Лишь спустя время она связались с родственницей, с которой на самом деле все было хорошо. Потерпевшая описала полицейским внешность курьера.

Возбуждено уголовное дело.

Оперативники опросили жителей домов, расположенных рядом с домом потерпевшей. Они нашли людей, которые видели как разыскиваемый садился в автомобиль.

Установив описание, оперативники нашли машину и узнали данные пассажира. Оказалось, что к хищению причастны двое 21-летних приятелей, в последнее время проживающих в Рязани. Злоумышленников задержали.

По предварительной информации, один из приятелей нашел в интернете предложения подработать курьером, забирающим деньги у обманутых дистанционными мошенниками пенсионеров. Подговорив приятеля «подработать» вместе, мужчина на своем автомобиле отвез его на адрес, указанный куратором. Забрав у пенсионерки 200 тысяч рублей, злоумышленники оставили себе некоторый процент, а остальные деньги отправили подельникам.

Проводится расследование.